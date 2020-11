Rechaza AMLO críticas por sobrevolar zonas inundadas y no meterse al agua

VILLAHERMOSA, Tab.- Porque en Tabasco, su tierra natal, se siente "como pez en el agua", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no necesita "tomarse la foto" repartiendo despensas entre el agua.

Durante la rueda de prensa que ofreció esta tarde en el Parque Tabasco de esta capital, una reportera le preguntó sobre las críticas de que sólo sobrevuela en helicópteros las zonas inundadas y no se mete al agua, como hacían los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

"En Tabasco soy como pez en el agua. Me muevo como pez en el agua, desde mi infancia he padecido, enfrentado y he ayudado en muchas inundaciones", respondió el presidente López Obrador.

Y recordó que durante seis años fue director del Instituto Nacional Indigenista y vivió en el municipio de Nacajuca, donde la mayoría de sus habitantes son indígenas chontales.

"Imagínense que viví ahí y en tiempos de inundación teníamos que estar de día y de noche ayudando a la gente, sacando gente en chalanes, en lanchas, resolviendo problemas", manifestó.

"Claro que me mojaba, yo andaba con el agua no a la cintura, sino al pecho, en los pantanos ayudando a la gente, me he mojado siempre", añadió.

Por eso, dijo, no le parece ir a una colonia, con botas, para "tomarse la foto" repartiendo despensas.

¿Cómo voy a ir a una colonia para que me tomen una foto entregando despensa? A lo mejor quienes no han hecho eso, lo hacen", expuso.

Dijo que en su caso es liberal, "y la Biblia dice que lo que da la izquierda no tiene porqué saberlo la derecha".