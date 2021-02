Rechaza acuerdo con asilo

Yo no lo cerré, vino un equipo de diferentes instancias y lo revisaron, eso ya está en manos de las autoridades, no mías". Laura Zapata, Actriz

La actriz detalla que, por escrito, el asilo le ha indicado que su tiempo para poder estar en el lugar ya expiró, por lo cual debe abandonarlo.

Noticia Relacionada Denuncia amenazas dirigente republicana

Inicialmente Zapata sólo había ido a festejar el cumpleaños 103 de su abuela, pero al ver las escaras (lesiones en piel producidas por falta de movimiento), acusó pública la falta de atención y decidió quedarse con ella.

"Así mandaron (el escrito) de que ´señora, de acuerdo al arreglo que teníamos...´ Y sí, yo venía al cumpleaños, quedarme primero cinco días para hacerme la prueba (para la Covid), pero comenzó todo esto a desmadejarse.

SE ABRE LA CAJA DE PANDORA

"Se suponía que salía de aquí el día 20, si es que todo había estado bien, como habían prometido, que me pasaran diario la fotografía, sus signos vitales y lo que iba a comer o a hacer, pero no, se abrió la caja de Pandora y encontré a mi abuela en esas condiciones y obviamente no me voy a mover de aquí, dicen que teníamos un acuerdo y sí, pero también quedamos en muchas cosas que no han cumplido", explica.

Agregó que le ofrecieron llegar a un acuerdo, lo cual rechazó.

"Hay pruebas, cuando empezó todo eso me dijeron (a través de un tercero) que si nos arreglábamos, imagínate nada más; no, es una cosa tremenda", subraya.

Actualmente ambas se encuentran en el asilo, porque el geriatra ha recomendado no mover a la abuela por ahora.

SE LA LLEVARÁ A CASA

Una vez que haya luz verde, Zapata la llevará a su casa.

Indica que a raíz de su denuncia han salido dos casos similares: dos familias retiraron a sus familiares por presentar también escaras. Una de las personas falleció días después.

Tras una visita de las autoridades al asilo le suspendieron actividades. Familiares de más de 50 residentes han dicho que demandarán a Zapata por poner en riesgo la vida de ellos.

"Yo no lo cerré, vino un equipo de diferentes instancias y lo revisaron, eso ya está en manos de las autoridades, no mías", subraya Zapata.

Hace dos semanas la actriz denunció que su familiar tenía heridas en el cuerpo por mala atención, y levantó una denuncia contra quien la cuidaba y quien resultara responsable.

Autoridades del Estado de México, tras una revisión, sellaron el inmueble con avisos de suspensión de actividades.