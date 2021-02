'Recetan' $3 mil millones sin licitar

Registros de Compranet indican que seis contratos por 116.7 millones de euros (2 mil 945 millones de pesos) fueron adjudicados a las empresas UAB Jorinis y Entafarma UAB, con sede en Lituania; a la española OMFE, y a Klasnic, una firma mexicana de distribución que en el 2018 se hizo cargo de implementar un sistema para que los presos de cárceles federales hagan sus compras mediante una tarjeta y no en efectivo.

La mayor ganadora fue UAB Jorinis, con 75.9 millones de euros, seguida por Klasnic, con 32.2 millones de euros. Ubicada en la ciudad lituana de Kaunas, UAB Jorinis no es un laboratorio, sino una distribuidora de marcas no especificadas en su sitio de internet. OMFE, conocida como Grupo Cofares, es una de las mayores distribuidoras médicas de España, pero su contrato sólo es por 1.2 millones de euros. Los registros publicados por Birmex en Compranet son escuetos y no aclaran qué empresa vendió cuáles medicamentos, ni en qué cantidades, ni cuáles son los laboratorios de origen.

Versiones de prensa indican que hay quejas de médicos porque los etiquetados no están traducidos al español y en algunos casos están en ruso, lo que dificulta su aplicación, mezclas y dosis correctas, y es contrario a la Norma Oficial Mexicana 072-SSA1-2012 sobre etiquetado de medicamentos.

La mayoría de estos medicamentos no tenían registro sanitario en México al ser importados, aprovechando un acuerdo de enero del 2020 de la Secretaría de Salud que permite al Gobierno internar fármacos en casos urgentes e iniciar en los cinco días siguientes el trámite de registro ante la Cofepris. Birmex afirmó en su boletín que con la compra ahorró hasta 50 por ciento en relación con los costos de productores mexicanos, e incluyó la donación de 8 mil "máscaras faciales anti-Covid". El costo promedio por unidad fue de 841 pesos.