Receta morenista medicina a Peña

Ciudad de México

El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, recetó al Presidente Enrique Peña Nieto tomar tabletas de AMLOPIDINO para que se serene y no le haga caso a las encuestas.

El morenista publicó un video en el que muestra una caja del medicamento, indicado para tratar la hipertensión arterial.

“Ahora que al Presidente Peña le ha dado por las indirectas, le he mandado a decir, de manera respetuosa, que se serene, que no se altere, que no se caliente, que no le haga caso a las encuestas, que, si se le sube la presión, esta medicina es buena, además ayuda a curar el mal de ojo y otras molestias”, dijo López Obrador mostrando el medicamento a la cámara.

“El cambio va a ser bueno para todos, conviene que haya una transformación, que se acabe ya con la corrupción, se han pasado ya, es tiempo de que haya un Gobierno honesto en el País, y si están preocupados, nerviosos, con hipertensión, aquí está: ‘Amlo-a-los-pinos’”, añadió el político tabasqueño, para después soltar una carcajada.

Anteayer, el precandidato de la coalición integrada por Morena, PES y PT, demandó a Peña no tener injerencia en la elección y garantizar el respeto al voto, luego que el Mandatario lanzó críticas a su propuesta de amnistía a infractores de la ley.