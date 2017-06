Recepcionarán quejas por impago de utilidades

No obstante que hasta la fecha no se han recibido quejas de trabajadores por impago de utilidades, la Procuraduría Auxiliar del Trabajo, abrió la ventanilla para recepción de quejas de parte de los obreros que no hayan recibido esta prestación o no estén de acuerdo con lo que se les entregó.

Fue el titular de esa oficina José Raymundo Camacho Segovia, quien precisó que la atención para este y otros temas laborales, se brinda de lunes a viernes de las 8:00 a las 16:00 horas, en las oficinas ubicadas en calle Quintana Roo con Madero alto, zona Centro, arriba de la Oficina Fiscal.

“Aún no se han presentado quejas, pero estamos abiertos a recibirlas, o bien a asesorar y orientar al trabajador en esta prestación y en todas las demás, en la inteligencia de que el pago se hace de acuerdo a los días trabajados y al suelo que perciba el trabajador. Todos los trabajadores que hayan trabajado más de 60 días en el año fiscal anterior, tienen derecho al pago de utilidades, así como quienes ya no laboren en el centro de trabajo”, asentó Camacho Segovia.

Por otro lado, es pertinente señalar que los trabajadores tienen un año a partir del vencimiento del plazo que tienen las empresas para pagar la prestación, para reclamar las utilidades, siendo el 30 de mayo, el último día para el pago.