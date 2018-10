Recaudan fondos para su tratamiento

Ciudad de México

Wanda Seux recibió un homenaje titulado Wanda Seux y las Vedettes de Oro, Reviviendo las Noches del Follies Bergere, organizado por Alfredo Cordero, con el objetivo de reunir fondos para apoyar su tratamiento médico.

La ex vedette, quien se recupera tras haber sufrido un infarto cerebral hace siete meses, llegó al recinto en silla de ruedas, debido a que sufre de una fuerte retención de líquido en sus piernas.

Desde su asiento, Seux disfrutó de un espectáculo que combinó el cabaret con el rock, cumbia y baladas que sus compañeros del medio artístico interpretaron en el Teatro Garibaldi.

"Así es, vamos a inaugurar esta gala, ¡bravo, México, bravo, bravo, que se llenen de amor todos!".

QUIERE VOLVER A CAMINAR

"Me siento muy bien, gracias a toda la gente bonita que está aquí. Me siento sumamente amada, pido a la vida que me deje caminar y nada más", expresó Seux.

Celebridades como José Luis "Pocholo", Ana Hally, Analuzia, Sergi Mass, Roshell Terranova, Trio Zafiro, Caroline Simone y Yara Vasco, fueron algunos de los que acudieron.

"(Al) participar en este evento tan maravilloso aquí demostramos el cariño a nuestro compañeros. Wanda, estoy aquí presente para brindarte un poco de mi amor, esto es para ti", dijo "Pocholo", quien junto a Trio Zafiro le cantó "Sabor a Mi".

En febrero, Seux obtuvo las ganancias del primer evento organizado en su beneficio, la proyección de Bellas de Noche, cinta de 2016, en la Cineteca Nacional, la cual recabó cerca de 39 mil pesos. Ahora, recibirá el 60 por ciento del dinero del evento.