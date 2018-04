Recaudan firmas pidiendo la liberación de médico

Médicos del país y miembros de la sociedad civil se unieron para exigir la libertad del médico oaxaqueño Luis Alberto P.M., acusado de homicidio con agravante de responsabilidad médica contra un menor de tres años.

En cinco días, quienes se manifestaron en favor del médico recabaron más de 140 mil firmas a través de la plataforma change.org y están convencidos de que es inocente.

A las muestras de apoyo se sumó la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que demandó no criminalizar la profesión, aunque también se solidarizó con padres y familiares de la víctima, Edward.

Actualmente el Tribunal Superior de Justicia del Estado tiene el caso en sus manos, hasta ahora no ha dado a conocer los plazos que existen para deliberar al respecto.

En tanto, a través de redes sociales circuló una carta presuntamente del médico en la que habla sobre su vocación y reitera su inocencia.

"Nací para ayudar (...) hoy dicen que maté a propósito a uno de mis pacientes, que lo maté con dolo. Me acuerdo muy bien de él, todos los días le pienso, me dolió en el alma", dice en el texto y agrega: "Los familiares dicen que me iré al infierno, no es cierto, este es mi infierno".

CONVOCAN A PARO

Mediante el movimiento médico #YoSoy17, en redes sociales se convoca a un paro nacional de médicos y enfermeras de hospitales públicos y privados para el próximo 13 de abril, en caso que su colega oaxaqueño continúe en prisión preventiva.

Luis Alberto P.M. está recluído en el penal de Santa María Ixcotel, en Santa Lucía del Camino, municipio conurbado a la capital oaxaqueña.

El personal médico dio a las autoridades estatales un plazo de 72 horas a fin de que reclasifiquen el delito y otorguen la libertad al doctor.

PIDEN HAYA IMPARCIALIDAD

Por su parte, integrantes de la 63 Legislatura de Oaxaca exhortaron al titular de la Fiscalía General del Estado, Rubén Vasconcelos, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños, a atender el caso del niño Edward con actuación imparcial.