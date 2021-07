Recaudación fiscal será insuficiente para estados

La agencia calificadora Moody´s Investors Service advirtió que en el 2021, las entidades federativas del país seguirán enfrentando presiones sobre los ingresos, ya que no habrá un aumento de las transferencias federales no etiquetadas o participaciones, además de que la recaudación fiscal no será suficiente para impulsar el crecimiento de los ingresos operativos.

En un reporte, la firma recordó que en 2020, la contracción del 8.2% del Producto Interno Bruto (PIB) en México redujo los ingresos por impuestos de la mayoría de los estados mexicanos.