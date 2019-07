Recarpetean, a medias, en avenida Los Fresnos

Vecinos del fraccionamiento Los Fresnos hacen un llamado a las autoridades competentes para que exijan calidad en la realización de trabajos de recarpeteo en el bulevar del mismo nombre, labores que lleva a cabo la compañía Tracotamsa.

En un recorrido efectuado por personal de esta casa editora se comprobó que está incompleta la repavimentación de la arteria, pues en varios tramos no se trabajó pero se continuó con la obra metros adelante.

Las familias dicen ignorar el motivo por el cual no se le dio continuidad a los trabajos en cuestión por lo que piden la intervención de alguna autoridad para que ponga orden a esa situación.

Dicen que desde hace algunos días dieron comienzo a la obra pero no se explican el por qué ya retiraron la maquinaria pesada que se encontraba laborando.

No saben a dónde la trasladaron y el porqué si todavía no terminan. Faltan varios tramos en los que no se tiró ni una pizca de asfalto, hecho que genera un clima de inconformidad entre quienes residen en dicho sector.

Dijeron estar agradecidos con la ejecución de la obra en el bulevar Los Fresnos pero también es importante que las cosas las hagan de la manera correcta porque quedaron varios espacios en los que simplemente no se trabajó.

Incluso indicaron que debieron haber re pavimentado las privadas que están en pésimas condiciones.