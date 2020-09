¡Recapacitó! Office de Microsoft volverá a contar con licencias permanentes

Los servicios de suscripción han aumentado nuestras facturas mes a mes. Canales de TV, streaming de música y video, almacenamiento en la nube y a ello, había que agregarle el uso de Office 365 que, desde el año pasado Microsoft dejó de vender como una licencia permanente. Sin embargo, todo indica que la empresa cambiará el rumbo de este modelo de venta.

De acuerdo con el sitio Windows Central, Microsoft está dispuesta a volver a su esquema de antaño pues, en una entrada en su blog hace una breve mención al respecto mientras explica las nuevas funciones de Exchange. "Microsoft Office también verá un nuevo lanzamiento perpetuo para Windows y Mac, en la segunda mitad de 2021", señaló la compañía.

No hay más información disponible sobre la nueva suite de Office en este momento. Lo que es cierto es que parece la mejor decisión para la empresa pues hay que recordar que actualmente, hay algunas opciones para tener los programas de Microsoft Office de forma gratuita a través de la web, como sucede con Google Docs, solo se necesita cuenta de Microsoft, el problema es que se requiere siempre de una conexión a internet.

Además, cuentan con algunas promociones para acceder a parte de sus herramientas, y para los estudiantes y maestros manejan precios especiales. También hay que decir que, buscando un poco en la página web de la empresa, se puede llegar a la opción de compra del paquete perpetuo que corresponde a Office 2019 pero no incluye almacenamiento en OneDrive.

Es así que muchos extrañan la posibilidad de realizar un único pago para tener en su equipo acceso ilimitado y permanente a toda la suite pues, aunque el costo inicial no suele ser barato, quienes utilizan mucho estos programas terminan ahorrando a largo plazo.

Sin embargo se especula que la empresa no renunciará a su opción de suscripción que le hace sentido a ciertas empresas y familias. Esto porque Microsoft está aprendiendo bien cómo sacar ventaja de este modelo, no solo a través de Office 365 sino de su servicios Game Pass para Xbox.

Como Microsoft no indicó el precio, disponibilidad o fecha de lanzamiento de la nueva versión de Office en la entrada de su blog, tendremos que esperar para ver qué sucede.

Mejora el rendimiento de Windows 10 Mientras esperamos para ver qué sucede con Office. Si tienes un equipo que utiliza Windows 10 en Tech Bitte compartimos algunos consejos para mejorar su rendimiento y sacarle el mejor provecho.

Una de las razones por las que tarda en iniciar tu computadora es que hay programas que se ponen en marcha automáticamente al prenderla. Para revisar esto, abre el Administrador de Tareas (ctrl+alt+supr), seleccionar la pestaña que dice Inicio, después, en la columna "Impacto de Inicio", busca los programas marcados con Alto o Medio. Puedes desactivar los que no uses a menudo con clic derecho en la columna Estado y selecciona Deshabilitar. Esto no afectará su rendimiento cuando los necesites usar.

También puedes activar el modo de arranque rápido. Esta opción se encuentra en Opciones de Energía (puedes acceder a ellas a través de Cortana, la asistente de Windows). Entra a la pestaña que dice Elegir el comportamiento de botones de inicio/apagado y haz clic donde dice Cambiar la configuración actualmente. Después de que aparezcan unas nuevas opciones en la parte de abajo, selecciona la que dice Arranque rápido.

Windows 10 cuenta con un asistente que monitorea el sistema y puede detectar problemas de rendimiento para verlo entra a Panel de Control, selecciona el icono de Solución de problemas. Una vez ahí realiza todas las revisiones sugeridas para detectar posibles problemas.

Por último no te olvides de contar con sistemas de seguridad que no permitan la descarga de malware y realicen revisiones periódicas para limpiar el equipo.