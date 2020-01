Recalca ´Toño´ Rodríguez que Chivas piensa en campeonatos

El portero de Chivas de Guadalajara José Antonio Rodríguez recalcó que en la institución tapatía sólo piensan en conquistar el campeonato, por lo que dejó de lado las críticas, así como enfocarse en callar bocas.

Tras la llamativa derrota de Copa MX frente a Dorados de Sinaloa, "Toño" entiende que se hablé del conjunto rojiblanco debido a que perdió contra un rival de menor categoría, en condición de local y a pesar de que jugaron diversos refuerzos.

"Nuestro enfoque no es ese y seríamos un equipo chico si pensamos en callar bocas. Estamos pensando en campeonatos, liguillas, tenemos el enfoque claro de ir por todas las canicas", manifestó.

En conferencia de prensa, el guardameta del Rebaño Sagrado exhortó a dejar atrás el mencionado descalabro y enfocarse en recomponer la situación del equipo en Copa MX y seguir con buen paso en el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, donde marchan invictos con un triunfo y un empate.

"Estamos conscientes del club en el que estamos parados, un club mediático, un club donde se gana, se habla mucho, y se pierde, se habla más. No nos volvemos locos ni en la victoria ni en la derrota. Sabemos cómo es esta institución y le damos la justa medida a las cosas", declaró.

Ridríguez añadió: "Tenemos que ver el pasado como tiene que estar, no podemos cambiarlo, lo que tenemos hoy está en nuestras manos".

Destacó el hecho de que en Liga MX todavía no recibe gol tras enfrentar a FC Juárez y Pachuca, y ahora en la jornada tres chocarán en casa contra Diablos Rojos del Toluca en busca de extender más dicha marca.

"Un motivo de orgullo muy grande. El trabajo defensivo del quipo ha sido espectacular, desde la presión, la posesión y la solidez de la última línea ha sido espectacular".

Insistió que no recibir gol es una tarea de todo el plantel, no sólo del portero, "el cero no es de un hombre, es de todos. Uno trabaja para ello, sea bonito o feo el cero es el cero, es un motivo de orgullo y saber que las cosas se hacen de buena manera".