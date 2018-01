Recabará 15 mil firmas en un mes

Geovanni Barrios Moreno, recibió su constancia por parte del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) como aspirante a candidato independiente al Ayuntamiento por Reynosa, por lo que ahora necesita recaudar 15 mil firmas en un plazo de un mes para poder registrarse oficialmente y contender en el proceso electoral de este año.

Del 8 de enero al 6 de febrero tiene como plazo para recabar las firmas y se realizará por medio de una aplicación, el uso de una aplicación móvil y para la fiscalización del recurso.

El aspirante, recalcó que no va a dejar la Asociación Civil Justicia Tamaulipas, que apoya a las familias que tienen a un ser querido desaparecido.

"A las 12 de la noche se apertura la aplicación que nos dio el IETAM para que empecemos a recabar las aproximadamente 15 mil firmas, la gran ventaja que tenemos es que la única forma es con una credencial de elector real, original, y empezar a subir la copia, es una evolución aquí en Reynosa", dijo.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Hasta el día de hoy no tuvo alguna traba para registrarse, aunque reconoce que hay ventajas y desventajas, primero que los partidos políticos reciben muchos recursos y los independientes pocos, lo que genera un abismo, pero también hay ventajas como las de poder hablar con la verdad porque no disfrazan la realidad que se vive en el país, contrario a los partidos que no pueden hablar de las desgracias que han provocado.

"Yo creo que los partidos políticos ni los candidatos independientes deberían recibir peso alguno por parte de la autoridad electoral, cada persona que quiera participar debería de buscar sus propios recursos como se hace en otros países, empezamos desventaja porque ellos si tienen recursos importantes", expresó.