Recaban firmas; demandan cajero. Hartos de viajar a RB a pagar la luz

Nuevo Progreso, Tam.- Hartos de no contar durante años con servicios básicos que como comunidad fronteriza debían tener, ciudadanos se dieron a la tarea de recaudar firmas en las colonias y zona urbana de Nuevo Progreso, con la finalidad de solicitar de manera directa a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un cajero automático.

Al respecto fueron abordados por el reportero Jorge Reséndez Treviño y Narciso Coronado Gámez quienes al igual que más ciudadanos viven en esa comunidad con sus familias, los cuales explicaron las razones por las cuales están recabando firmas para hacer llegar a la gerencia de la CFE, una misiva en donde solicitan un cajero automático.

"Aquí en Nuevo Progreso la única parte en donde se puede pagar el recibo de la luz es en una tienda de conveniencia y con toda anticipación, de 3 a 4 días, sino tenemos que ir hasta Río Bravo y bueno durante años este ha sido un problema grave que nos afecta a todos por eso estamos recabando firmas par que nos apoyen con esa petición que sería de gran ayuda para todos los que vivimos en esta población", expresó Jorge Reséndez Treviño.

Todos están de acuerdo, se siguen recabando firmas en los diferentes segmentos de la comunidad, pues será un beneficio para todos, más para quienes no tienen automóvil para ir a Río Bravo, o que no pueden por falta de tiempo o que el trabajo no se los permite, y aunque es clamor que le han pedido a los candidatos y diputados durante años, al no obtener respuesta es que decidieron actuar por cuenta propia.

Lamentablemente en Nuevo Progreso se sigue careciendo de servicios primordiales como también un cajero electrónico de una institución bancaria, por lo que para realizar operaciones de esta índole tienen que trasladarse a la cabecera municipal.

"Por eso es que seguimos recabando firmas de la gente ya que es una petición que haremos entrega a la gerente de la Comisión Federal de Electricidad, bajo la premisa de que nos estarán apoyando por que aquí no se trata de partidos políticos ni de intereses personales, es una cuestión general que a todos los afecta y nos preocupa cada y que llega el recibo, y si no contamos con un modulo para reclamar cuando nos llega el recibo alto cuando menos que nos ayuden con un cajero automático por el momento, estamos seguros que todo Nuevo Progreso se los va a agradecer", agregó Narciso Coronado.

RESPUESTA. La gente contenta con toda razón están firmando la misiva que habrán de entregar a gerente de la Comisión de Luz.