Rebrote del virus parece retroceder

Berlín.

El rebrote de coronavirus en Europa parece estar retrocediendo en Alemania y Francia, lo que genera esperanzas de que los dos pesos pesados del continente estén comenzando a recuperar el control sobre la pandemia, pero las autoridades dijeron el jueves que los hospitales están abarrotados y es probable que enfrenten más presión en las próximas semanas.

Países en toda Europa han implementado medidas de confinamiento más o menos drásticas en las últimas semanas para tratar de frenar el resurgimiento del Covid-19, mientras las cifras de contagios confirmados siguen superando récords. Los casos han superado los esfuerzos de rastreo de contactos incluso en Alemania, que aun así se encuentra en mejor posición frente a la pandemia que la mayoría de sus vecinos. El ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, dijo a sus compatriotas que se prepararen para un invierno largo, independientemente de si logran reducir el número de casos.

"Esto no significa que las cosas puedan volver a ponerse en marcha en todas partes en diciembre o enero, o que podemos tener bodas o celebraciones navideñas como si nada. Eso no funcionará", dijo Jens Spahn a RBB Inforadio. "No creo que haya eventos con más de 10 ó 15 personas este invierno".

El 2 de noviembre inició el Alemania un confinamiento de cuatro semanas. Cerraron los restaurantes, bares, instalaciones deportivas y de ocio, pero las escuelas y las tiendas siguen abiertas.

El jueves, el centro nacional de control de enfermedades de Alemania —el Instituto Robert Koch— dijo que se registraron 21 mil 866 casos nuevos en las últimas 24 horas en la nación de 83 millones de personas. Eso es menos que el récord de 23 mil 399 establecido el sábado, pero casi 2 mil más que una semana antes.

El director del instituto, Lothar Wieler, dijo que es "cautelosamente optimista" porque "la curva está subiendo un poco menos abruptamente, se está aplanando", pero dijo que "todavía no sabemos si se trata de un desarrollo estable" y que es demasiado pronto para evaluar qué efecto están teniendo las nuevas restricciones.