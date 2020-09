"Rebrote de Covid-19 y cierre de la economía llevarían a -2% en 2021"

La economía de México no aguantaría otro cierre ante un posible rebrote de Covid-19, advirtió la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), por lo que pidió que se tomen las acciones necesarias para que la actividad de los sectores productivos no se detenga.

"Si se da esta segunda ola, una estimación modesta que tenemos es que, en lugar de crecer ese 3.5% que estamos estimando como escenario base, la economía podría volver a caer el año que entra alrededor de 2%", afirmó el presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Concamin, José Luis de la Cruz.

De cumplirse ese escenario, la contracción se sumaría al decrecimiento de -8.5% que se espera para el país en 2020, con lo que la economía mexicana hilaría tres años consecutivos de decrecimiento.

El vocero de la Concamin, Raúl Picard, coincidió en que un rebrote y un nuevo confinamiento ocasionarán severos problemas.

"No podemos parar la economía, México no lo aguantaría. Tenemos que confiar en el sector privado, nosotros estamos haciendo nuestra tarea, lo estamos haciendo muy bien. México no aguanta otro cierre, por eso hay que manejarlo de otra manera", advirtió.

Picard reconoció que hay temor de que se presente un rebrote de Covid-19, como ha ocurrido en otros países, por lo que pidió a las empresas mantener los protocolos sanitarios necesarios. Puntualizó que, de ocurrir esa segunda ola de contagios, no tendría que atribuirse al manejo que de la pandemia por parte de la autoridad.