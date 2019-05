Rebelión por falta de agua

"Ya estamos hartos de que el agua se vaya por semanas... nosotros pagamos nuestros recibos". Mary Cruz, Valle Soleado.

Luego de estar padeciendo severos problemas en el suministro de agua potable por más de un año, los habitantes del Fraccionamiento Valle Soleado en Reynosa se manifestaron ayer exigiendo a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) que regule el abastecimiento del líquido.

La inconformidad desembocó con un bloqueo simbólico sobre la carretera Reynosa-San Fernando y accesos de ingreso a la colonia, en el que participó una comisión representativa de vecinos integrada por más de dos decenas de habitantes del sector.

"Lo que estamos haciendo es porque ya estamos hartos de que tenemos agua un día y al siguiente no, de que se vaya por semanas, luego regrese, nosotros pagamos nuestros recibos, vamos al día, sabemos que algunos no, pero no es justo, que por unos recibamos el castigo todos", fustigó Mary Cruz Gutiérrez.

Desde hace tres semanas el problema se intensificó por lo que tras varios reportes, las autoridades enviaron pipas para abastecer a los colonos, aunque el servicio tampoco ha resultado eficiente.

"Llegan dos o tres pipas por semana y solamente alcanzan algunos vecinos, no todos; por ejemplo en mi casa yo limito a mis hijos para usar el agua, ellos saben que la que llega es para asearnos y bajarle al baño, ya en segundo término son los trastes, asear la casa, lavar ropa, luego las plantas, pero no nos alcanza para mojar el patio u otras cosas, con trabajos alcanza para lo básico".

La situación es tan crítica que incluso algunos padres de familia han optado por no enviar a sus hijos a la escuela.

"No tenemos agua para bañarlos, andamos consiguiendo de garrafón pero tampoco hay para comprarlos", manifestó con desesperación.

LA FALLA

Tras permanecer por varias horas en los ingresos arribaron a lugar elementos de la Policía Federal y Estatal para resguardarlos, y tras sostener un diálogo, los vecinos optaron por acudir al módulo de Comapa dentro del fraccionamiento, donde personal detalló que los problemas de agua se producen cuando personal ajeno ingresa para apagar los sistemas de abastecimiento.

"Es un simple botón en esta máquina que al moverlo deja sin agua a los vecinos, aquí puede verse cuando está encendido, es algo que hemos detectado y ya estamos tomando cartas en el asunto, hay que generar conciencia", detallaron.

Por su parte, los vecinos continúan en alerta, amenazando de nuevo con la realización de bloqueos para presionar a las autoridades de Comapa hasta que el suministro se normalice.