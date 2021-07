El sector restaurantero de la ciudad de Reynosa permanecerá en estado de rebeldía: ya no aguantarán otro cierre de negocios ante el alza de casos del Covid -19, por lo que no aceptarán que regresen las medidas restrictivas como el año pasado.

"La industria restaurantera no tolerará, no soportar es la palabra y no aceptará más restricciones, debido a la tolerancia y a la opacidad que hubo en las campañas políticas, no me parece justo, no es lógico que ahora que acabaron las campañas de los candidatos vaya a haber restricciones", dijo.

Noticia Relacionada Rebelión de restauranteros: no cerrarán

El dirigente de los restauranteros, criticó que durante las campañas no hubo decretos, no hubo vigilancia, por lo que la autoridad tiene claro que no habrá restricciones, pero si incrementar las medidas de cuidado ante la pandemia.

"Los filtros se mantienen igual, obviamente seguimos exhortando que tomen las medidas de prevención, somos la industria que más ha cumplido y lo que sigue es redoblar esfuerzos", recalcó.

Bladimir Cortés señaló que el decreto estatal, sigue igual, donde el alto riesgo siempre ha permanecido.

La Secretaría de Salud en Tamaulipas anunció que 15 municipios se encuentran en alto riesgo con focos rojos, incluida la ciudad de Reynosa.