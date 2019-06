Rebelión bajo el agua

Invadidos por la indignación luego de estar sobreviviendo entre el agua y sin electricidad desde el pasado lunes por la noche, familias del fraccionamiento Paseo de las Flores montaron ayer un bloqueo en la carretera Reynosa-San Fernando, derribaron una barda y además exigieron una inmediata solución a las autoridades para que los rescate de estas condiciones infrahumanas.

El cierre de la carretera inició alrededor de las 10:00 horas y permaneció varias horas, incluso no permitieron pasar a los elementos de la Marina, ni el apoyo que llegó de las diferentes dependencias del Estado.

La agonía fue para las personas que iban al Hospital Regional 270 del IMSS que tenían cita o acudían por alguna enfermedad.

También sufrieron los taxistas y personas que buscaban pasar rumbo a las colonias, a la altura del fraccionamiento afectado.

"Vemos mal porque se me va el pasaje, la señora lleva prisa y no podemos pasar, afecta a todos los que estamos esperando", dijo Javier, un taxista varado durante el boqueo.

De la misma forma personas enseñaban su tarjeta de citas medicas del IMSS, para que los afectados los dejaran pasar.





PERDIERON TODO

Las familias comentaron que la edificación de otros fraccionamientos en los alrededores, es lo que les está afectando y la preocupación por la temporada de huracanes es constante.

"Nos dejaron en medio del charco, están construyendo otras casas en Los Olivos y vamos a quedar en medio de la inundación, y vienen peores, fueron dos horas de lluvia y si nos cae un huracán vamos a quedar ahogados, queremos que se pongan a trabajar", dijo Elida Mancilla Maldonado, directora de la escuela de la colonia.

Explicaron que el 70 por ciento de la colonia, se encuentra inundada, y han perdido todo, muebles, enseres y ropa, pero pidieron que no les lleven despensas o colchones, lo que quieren es que les saquen el agua.

"No es un problema de ahorita, es un problema que viene de años anteriores y no han hecho nada para dar una solución, el año pasado la gente perdió sus cosas y ya no estamos para comprar muebles a cada rato", recalcó.

Pidieron que tanto INFONAVIT, autoridades locales y estatales, den respuesta pronta, ya que están cansados de estar afectados por la inundación.

"Ayer saquearon el Oxxo, rompieron la puerta, asaltaron totalmente toda la tienda, hieleras, todo", recalcó otra vecina afectada.

Otro grupo de vecinos que se encontraba en la parte de atrás, entre Almendros y Paseo de las Flores, por donde se encuentra una construcción de viviendas, entre gritos, derribaron una barda de concreto, para que por ese lugar entraran las máquinas y gritaron a los funcionarios estatales que realizaban recorrido en la zona.

Máquinas de la Conagua, también de Unidos por Tamaulipas, realizaron trabajos, sacando el agua, aunque a paso lento, por lo que las familias están desesperadas y temen por más lluvias.

Las familias a como pueden, tratan de hacer su vida, sin electricidad y con el agua en las calles.

Algunos van y hacen compras, llevan hielo o carbón, para poder preparar los alimentos mientras pasa el problema, otros más caminan entre el agua verde o en lanchas o tinas grandes.

...Y PARA COLMO

Cortan hoy agua en 42 colonias, maquiladoras y el puente Pharr

Hoy jueves se suspenderá el servicio de agua potable para diferentes colonias y parques industriales ante los trabajos de interconexión de un maniful a la red de agua potable para aumentar la presión y el suministro de agua a las colonias de este sector oriente.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, informó que se suspende temporalmente la operación de la Planta Benito Juárez, ubicada en la colonia Voluntad y Trabajo desde las 8:00 a las 16:00 horas de este jueves.

Las colonias afectadas son: 16 de Septiembre, 1º de Mayo, 20 de Noviembre, Aeropuerto, Almaguer, Bienestar, Campestre del Lago, El Campanario, El Mezquite, Fidel Velázquez, Parque Industrial, Paseo del Bosque, Villa Los Robles, Fraccionamiento Reynosa, Francisco Sarabia, Francisco Villa, Industrial Maquiladora, Lampacitos, Las Brisas, Loma Blanca, Nuevo Amanecer, Nuevo Reynosa.

Además Puente Nuevo, Privada Las Palmas, Residencial del Valle, Riveras del Aeropuerto, Unidad Obrera, Villa Real, Villas del Palmar y Villas del Parque.

Además el Campo Militar, Club Deportivo Mediterráneo, CNA, ejido El Guerreño, Puente Internacional Reynosa-Pharr y los Parques Industriales Colonial, KIMCO Reynosa, LANDUS, Reynosa Center/RICSA/Garza Ponce, Reynosa Center II/RICSA II/Garza Ponce, Reynosa Norte, Reynosa Sur y Prologis Park.

Desde ayer por la tarde se recomendó a la población de esos sectores, tomar las medidas provisionales.

Familias en Paseo de las Flores afrontan un nuevo foco de infección.

"Tenemos los niños chiquitos que corren riesgo de infección, ya ayer empezaron a salir los animales entre el agua, conejos, patos, gatos muertos y víboras", dijo Juan Villarreal, vecino de Paseo de las Flores.

El afectado perdió todo todos sus muebles, pero aun así siguen en su vivienda, esperando a que baje el agua.

"Lo poco que teníamos lo pude sacar del refri y nos apoyamos caminando por el momento, pero si es difícil la situación, pedimos que nos manden ayude, más que nada por el agua y con el riesgo de perder el trabajo, el agua no llegó arriba de la cintura", expresó.

Juan comenta que está en riesgo de perder su empleo, por lo que piden que se saque el agua lo más pronto posible.

"Queremos que baje el agua para poder ir a trabajar, que nos apoyen mandando comida, pero queremos que saquen el agua", finalizó.

Como la familia de Juan, hay más que caminan entre el agua verde, esperando que pronto pueda bajar el nivel del agua en la zona.