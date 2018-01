Rebecca Hall también apoya con su paga

Los Ángeles, California

La actriz británica Rebecca Hall ha decidido donar el salario recibido por su participación en A Rainy Day in New York, el próximo filme de Woody Allen, al fondo de defensa legal Time is Up, movimiento contra el acoso sexual creado por centenares de actrices y productoras de Hollywood.

Es un gesto pequeño y la intención ni siquiera se acerca a lo que sería una compensación pero he donado mi sueldo a @timesup”, escribió la intérprete en su perfil oficial de Instagram.