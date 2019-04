Rebasan los migrantes capacidad de albergue

McAllen, Tx.

Durante muchos meses, Caridades Católicas había estado atendiendo entre 300 a 400 personas al día en su Centro de Ayuda Humanitaria, sin embargo dicho número se duplico el pasado mes de marzo cuando las autoridades federales empezaron a liberar a miles de detenidos de custodia después que sus centros de detención rebasaran su capacidad.

"Esto nunca ha sucedido antes", dijo la hermana Norma Pimentel, directora de Caridades Católicas.

En algunos días el centro de ayuda llego a recibir hasta mil inmigrantes por día, de acuerdo a la religiosa.

Ya a finales de marzo, cuando el centro vio rebasada su capacidad que el Ejército y la primera iglesia El Nazareno abrieron sus puertas para hacer espacio para recibir a los inmigrantes liberados.

A pesar de la multitud de personas, la hermana Pimentel dice estar contenta de que estén ahí.

"El centro de detención no es lugar para que permanezcan Ellos no son criminales. Son personas pidiendo asilo, protección. Necesitan ser recibidos y bienvenidos". Pimentel reconoce que la afluencia de migrantes no se detendrá a menos que se produzca un cambio fundamental.

"A menos que empecemos a mirar realmente en las causas fundamentales de la inmigración, vamos a seguir viendo estos altos números", dijo.

El flujo de personas agotó los recursos del centro de ayuda por lo que están solicitando donativos para continuar con su labor humanitaria.

Además de espacio y voluntarios, el centro necesita donativos de productos de higiene personal, ropa de bebé, niñas, pequeños, para mujer y varones, entre otros.

Para hacer un donativo monetario o en especie, contactar a Caridades Católicas al (956) 702-4088.

Multitud. El mes de marzo fue a pabullante para el Centro de Ayuda Humanitaria que recibió hasta mil migrantes diarios.