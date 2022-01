Rebasa a clínicas falta de pruebas

"Que por lo menos salieran a avisar cuántas pruebas van a aplicar y que repartieran fichas", pidió Arturo Arcos, empleado de una tienda departamental, de 42 años, que requiere el examen para volver al trabajo.

En Cancún, Quintana Roo, una usuaria de Twitter publicó un video de ciudadanos que reclamaban el retiro de personal del ISSSTE, a pesar de que seguía la fila para las pruebas.

"Nosotros estamos aquí en apoyo; nada más que los del hospital no están pagando y él viene a apoyar unas horas", respondió una trabajadora con overol médico asomada en la puerta del consultorio.

Afuera de la clínica 6 del IMSS de Quinta Roo, la población ha esperado por más de 10 horas y se ha quedado a dormir.

"Las filas están por todos lados, llegan muy temprano y se van algunos sin haberla tenido", dijo Elena Sosa, un ama de casa.

"Hay muchísima gente en los hospitales del IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, haciendo filas, y las empresas privadas que hacen análisis, llenas de gente para hacerse la prueba de antígenos Covid", reconoció Erick Ibarra, un trabajador del Hospital General Dr. Agustín O´Horán, de Yucatán.

En San Luis Potosí, el secretario de Salud estatal, Daniel Acosta Díaz de León, informó el martes que a diario acuden a los centros públicos más de 10 mil personas en busca de pruebas, pero que sólo se pueden realizar en promedio 3 mil y a personas que muestran síntomas.

DUERMEN EN AUTOS

En Monterrey, Nuevo León, donde se instalaron módulos para aplicarse la prueba a bordo de los automóviles, los conductores se han tenido que quedar a dormir en sus autos y la Secretaría de Salud reportó que los casos positivos han sido del 50 por ciento.

En Puebla se han reportado filas de siete horas en las unidades médicas del IMSS, como en la Clínica Amalucan.

Opiniones de

derechohabientes

- "Pinche IMSS, tienen filas de 100 personas y después de horas les dicen que sólo aceptarán 15 en un día. Díganle a la gente desde temprano para que no estén parados ahí, contagiándose unos a otros", publicó en su cuenta de Twitter el tamaulipeco Rodrigo Andrés

- "Yo estuve tres días formado en la clínica 71 del IMSS de Veracruz, porque tenía un resfriado y en el trabajo me pedían una prueba para seguir trabajando o que me sirviera de incapacidad", dijo vía telefónica Orlando Martínez, un empleado de una cadena hotelera

- "Dijeron que había pruebas, pero que no había médicos para aplicarlas", reprochó

El policía jubilado Marcos Peralta dijo que estuvo formado este martes 10 horas, desde las 5:00 de la mañana, hasta las tres de la tarde, en el Hospital General de Zona 68 del IMSS, en Ecatepec, Edomex

- "Estuvimos revueltos, algunos que decían que tenían síntomas y otros sospechosos, y no informaban si había pruebas o no. Al final me fui, y ahora sigo sin saber si lo tenía o ahí me contagié"

- El martes, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, advirtió que hay escasez mundial de pruebas para detectar Covid-19, por lo que pidió a las personas con síntomas leves como tos o dolor de garganta aislarse y no hacerse test

- El IMSS llamó a empresarios a no exigir prueba a sus colaboradores.