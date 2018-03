¡REBAÑO HERIDO!

Seattle, E.U.

Ninguno de los equipos mexicanos que se enfrentaron a clubes de la MLS en la ida de los cuartos de final de la Concachampions logró ganar. El Guadalajara fue el último en aparecer a escena y el resultado fue el mismo que para Tijuana y Tigres.

Desventaja para Chivas. El Rebaño salió herido del CenturyLink Field luego de caer 1-0 con el Seattle Sounders, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Los rojiblancos no pudieron mantener el cero en su portería y tampoco lograron concretar las oportunidades que se les presentaron, pero tendrán la posibilidad de revertir la situación la próxima semana cuando enfrente el duelo de vuelta en el estadio Akron.

Nuevamente el Rebaño sufrió por la falta de contundencia, lo que ha sido un verdadero dolor de cabeza para Matías Almeyda. Alan Pulido tuvo la más clara del primer tiempo cuando encaró a Stefan Frei pero lanzó un disparo suave que se estrelló en el arquero, en una terrible falla del ariete.

El único tanto del partido fue del jugador que ha sido una pesadilla en los últimos años para los equipos mexicanos y en particular del seleccionado nacional: Clint Dempsey que al minuto 78 abrió el marcador. Después, los visitantes intentaron reaccionar, sin idea, adelantando filas ante un cuadro de la Liga Mayor de los Estados Unidos que se ordenó y mostró que será un complicado rival para el compromiso definitivo.

Ese golpe certero de Dempsey al corazón del Rebaño evitó que los de Almeyda de menos se trajeron un poco de ventaja, o guardaran el cero en su puerta.

Chivas lo intentó una y otra vez pero la puntería no fue fina y la ventaja quedó para el Seattle que, con un tanto de visita, podría finiquitar la serie si los rojiblancos no logran despertar. Guadalajara salió herido, no muerto pero dicha herida podría terminar con su vida de no mejorar la contundencia, lo que ha sido una falla constante en el conjunto tapatío.