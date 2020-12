Rebana Covid al padrón electoral

Recientemente acabamos de dar de baja aproximadamente cuatro mil defunciones derivado de este año José de Jesús Arredondo Cortez, vocal del Registro Federal de Electores en Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- Entre los meses de agosto a noviembre se llevaron a cabo cuatro mil bajas del Padrón Federal de Electores por defunción, esto representa un incremento del cien por ciento con respecto a otros meses, lo que podría estar relacionado con la contingencia sanitaria de la Covid-19, sin embargo, será hasta principios del 2021 cuando se conozca la cifra final de bajas por defunción de este año.

"Recientemente acabamos de dar de baja aproximadamente cuatro mil defunciones derivado de este año pero las Oficialías siguen dándonos la información de manera regular, los Juzgados del Fuero Común y del Fuero Federal igualmente, los inhabilitados políticos son sacados del Padrón Electoral", mencionó el vocal del Registro Federal de Electores (RFE) en la entidad, José de Jesús Arredondo Cortez, "traemos un padrón aproximado de defunciones mensualmente de entre 400-500 defunciones mensuales y de inhabilitados políticos un promedio de 35 a 40".

Dijo que actualmente se cuenta con un Padrón Electoral de dos millones 704 mil 915 personas y una Lista Nominal de dos millones 669 mil 572 en Tamaulipas, lo cual representa una cobertura de más del 98%; por otro lado, el funcionario electoral recordó que tradicionalmente son más las solicitudes de cambio de domicilio de personas provenientes de otros estados que las altas al Padrón Electoral por primera ocasión, siendo los estados de Veracruz, Puebla y Michoacán los que representan el 12.15, 0.56 y 0.52 por ciento según su origen.

"-En cuanto a las defunciones- un promedio normal -el año pasado- son unas cinco mil, yo espero que ahí nos mantengamos, que más o menos es el promedio anual pero... ya veremos qué sucede con los últimos datos que nos arrojen las cifras de defunciones y de inhabilitados políticos", según la Secretaría de Salud estatal hasta el momento se han registrado 2,996 muertes en el estado por Covid-19, "no ha impactado, no sé si sea porque la información no la tengamos toda o que realmente se ha mantenido realmente las cifras de mortalidad".

Arredondo Cortez precisó que es dentro de un margen de dos y tres semanas cuando fallece una persona que es dada de baja del Padrón Electoral, "lo único que necesitamos nosotros es el documento fuente para dar de baja a tal o cual persona por fallecimiento o por inhabilitación política en su caso".

Instala INE consejos Distritales Federales

Este martes primero de diciembre quedaron instalados los nueve consejos distritales del Instituto Nacional Electoral que llevarán a cabo parte de los trabajos de organización del proceso electoral 2020-2021, en el cual, habrán de disputarse nueve diputaciones federales, 36 diputaciones locales y los 43 ayuntamientos del estado de Tamaulipas.

"Ya arrancamos los trabajos propiamente de la organización de las elecciones, se instaló el Consejo Local el tres de noviembre, el 26 de noviembre aprobamos a las vacantes que teníamos de consejeros, y hoy mismo se instalan todos los nueve consejos distritales", detalló la consejera presidente del INE en Tamaulipas, Olga Alicia Castro Ramírez, "a partir de hoy estarán los ciudadanos y partidos políticos acompañando al Instituto Nacional Electoral en sus trabajos que va a realizar para la integración y ubicación de las casillas".

"El día de hoy -martes primero de diciembre- cierra la convocatoria de Capacitadores y Supervisores, tenemos alrededor de cinco mil aspirantes a las mil 400 plazas que vamos a ofrecer para ser capacitador asistente o supervisor electoral", será el doce de diciembre cuando los interesados presenten su examen en cada uno de los nueve consejos distritales.

Finalmente, Castro Ramírez añadió que, "hoy también vence el plazo para que las personas que aspiran a una candidatura independiente también presenten su escrito de intención, ya tendríamos que saber todo el día de hoy, hasta las 24 horas, quiénes van a contender por la vía independiente por una diputación federal", adelantó que hasta el momento solo se ha acercado un interesado a diputado federal independiente por el Distrito IV de Matamoros.





Olga Alicia Castro Ramírez, consejera presidente del INE en Tamaulipas.