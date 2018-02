Reavivaron el pleito con la podóloga

Ciudad de México

El caso de la podóloga que acusó de abuso sexual a Ricardo La Volpe ha dado un giro.

Una juez federal ha ordenado resolver nuevamente si debe o no ser dictaminada la aprehensión contra el ex técnico de las Chivas, al estimar que no se tomaron en cuenta todos los elementos que fueron ofrecidos en su contra a la hora de deslindarlo del delito.

Armida Buenrostro Martínez, Juez Cuarto de Distrito de Amparo Penal en Jalisco, concedió a Alma Belén Coronado la protección de la justicia contra la negativa de aprehensión del “Bigotón”, dictada el 17 de enero de este año por el Supremo Tribunal de Justicia del estado.

Fuentes judiciales informaron que en la sentencia de amparo la impartidora de justicia pide al tribunal jalisciense considerar que si está acreditado el delito de abuso sexual, con base en peritajes psicológicos.

Lo que habrá de determinar el tribunal, si este amparo se confirma, es si existen o no los elementos de la probable responsabilidad de La Volpe, un requisito legal distinto a la existencia del ilícito.