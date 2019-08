Reasignarán espacios si no actualizan datos

"Los espacios se perderán pues la perpetuidad terminará y el municipio podrá reasignarlos a personas que los soliciten". José María Almaguer Ponce, jefe de Panteones del municipio.

Ante el abandono de muchas tumbas en el cementerio municipal Sagrado Corazón de Reynosa, autoridades del departamento de Panteones hacen un llamado a quienes tienen familiares sepultados en ese lugar para que acudan a actualizar sus datos.

"La idea es que no se pierdan las tumbas y tenemos desde el 2018 que inició el programa en cuestión y hasta la fecha únicamente han realizado el trámite 1,612 personas. Si en un plazo de seis años y ya van dos, los consanguíneos no cumplen con actualizar la información, los espacios se perderán pues la perpetuidad terminará y el municipio podrá reasignarlos a personas que los soliciten", dijo José María Almaguer Ponce.

El jefe del área de Panteones en el ayuntamiento local dijo que aún cuando todavía faltan cuatro años para que concluya el plazo, aconsejó a quienes aún no lo han hecho, a que no lo dejen para el último momento y si no tienen a la mano el acta de defunción de su familiar sepultado que acudan a la Oficialía del Registro Civil correspondiente y soliciten un duplicado del acta de defunción.

Recordó que la perpetuidad termina cuando fallece el dueño y si no hay quien haga los trámites respectivos entonces se perderá el derecho que les asiste para mantenerlas o ocuparlas con un nuevo cuerpo si en un término de cuatro años más no presenta la documentación ante la oficina situada a un costado del las ventanillas de cobro del impuesto predial en primer piso de la presidencia municipal.

Se puede hablar que del total de las tumbas existentes en el panteón Sagrado Corazón, el 30 por ciento están abandonadas, concluyó Almaguer Ponce.