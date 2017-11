Reasignan los vehículos blindados de exgobernantes

Cd. Victoria, Tam.- La mayoría de los 150 vehículos blindados adquiridos en la pasada administración estatal y que se encontraban a disposición de exgobernadores, alcaldes y otros funcionarios, han sido reasignadas a dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, mientras que algunas fueron sacadas de servicio ya que se encontraban en mal estado.

Esto lo dio a conocer el secretario de Administración del Gobierno del Estado, Jesús Nader Nasrallah, “algunos de ellos se han reubicado, la mayoría de ellos estaban en muy malas condiciones, corrían un alto peligro en las carreteras, algunos de ellos han sido reemplazados, hay otros que están en reparación y en eso estamos trabajando”.

Apenas en febrero pasado 8 vehículos equipados con blindaje especial fueron asignados a la PGJTam para ser dedicadas a tareas de seguridad, “y en algunas agencias del Ministerio Público también para la seguridad de su personal”.

De 2011 a 2015 fueron adquiridas por el gobierno estatal 130 vehículos Tahoe y Suburban, principalmente, el último año de la administración estatal serían adquiridas 20 unidades más, no obstante durante los seis años fueron saliendo del servicio algunas de estas por mal estado o por uso.

Algunos de estos vehículos fueron destinados a familiares de funcionarios públicos de primer nivel, a quienes les fueron retiradas al inicio de la actual administración estatal, “tengo la información de que la gran mayoría de ellos están ya en manos de nosotros, a algunos ex gobernadores les fueron retirados, ya fueron reubicados a la Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad Pública que es donde más uso tienen”, no obstante, Nader Nasrallah no aclaró a cuales de los ex mandatarios les habían sido retirados dichos vehículos.