Reaparece Salvador Cabañas en Tamaulipas

Tamaulipas, México.- A casi ocho años del incidente que casi le cuesta la vida, al recibir un balazo que aún se mantiene alojado en su cabeza, Salvador Cabañas llegó a México para reunirse con jóvenes que aspiren a ser estrellas del futbol.



El ex futbolista paraguayo estuvo en Matamoros donde dijo no estar interesado en regresar a los estadios.



"Ya me retire, ya es suficiente de ser jugador, ahora lo que pretendo es levantar chicos para sigan en el futbol", detalló.



Dijo que viajó a la frontera para hacer unas presentaciones, reunirse con jóvenes y dar pláticas sobre el deporte del balompié.



"Vine a ver a estos chicos, motivarlos para que sigan adelante", destacó.



Cabañas quien lucía repuesto, firmó autógrafos en una tienda de artículos y ropa deportiva ubicada en una plaza comercial al sur de la ciudad.



De ahí se trasladó a la torre del Poder Judicial de la Federación, donde se ignora si fue a alguna comparecencia o simplemente acudió a saludar a los empleados, ya que ésta se encuentra precisamente frente a la plaza comercial.



Más tarde se reunió con futbolistas locales en un hotel también de la misma zona y posteriormente acudió a una estación de radio, donde fue recibido por niños de un equipo de futbol infantil.



Durante el recorrido estuvo acompañado del ex futbolista del Cruz Azul, Víctor Gutiérrez.



Cabañas, quien fue baleado en 2010 en el baño del Bar Bar, de la Ciudad de México, no quiso hablar sobre el incidente, pero dijo sentirse bien y contento.



"Estoy muy tranquilo trabajando con estos chicos, que son jóvenes que quieren ser jugadores grandes", señaló.