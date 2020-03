Reaparece Ricardo Anaya; pide seriedad ante el virus

Ciudad de México.

En medio de la contingencia epidemiológica por el coronavirus, reapareció el excandidato presidencial Ricardo Anaya, con un llamado a no pelear entre políticos, pero sí exigir seriedad para escuchar a los expertos en la estrategia para enfrentar el virus.

"No son tiempos de política, son tiempos de solidaridad. No son tiempos para dividir o polarizar, sino para unir. No es momento de pleitos entre políticos, eso nada va a resolver. No se trata de pelear con el presidente o con nuestros líderes democráticamente electos, pero sí de exigir seriedad para que se escuche a los expertos cuyas recomendaciones se basan en evidencia científica", expuso en un video publicado en sus redes sociales.

En el mensaje grabado desde su casa, en Querétaro, pidió a los ciudadanos tomarse en serio el problema del Covid-19, no salir de su casa y cuidar sobre todo a los adultos mayores; actuar pues la situación "es muchísimo más grave de lo que parece" en lo que toca a salud y economía.

Por eso demandó aprender de aciertos y errores de otras naciones y prepararse con sensatez para lo que viene, primero las pruebas para detectar quien tiene el virus. "Son fundamentales" para aislar a quien resulte positivo como ha recomendado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Demandó proteger al sector de médicos y enfermeras que serán los que estarán en el frente de batalla poniendo su vida en riesgo para cuidar a los demás y deben estar protegidos.

Para el futuro expuso que se precisa "diseñar programas para la gente que va a quedar desamparada", evitar la quiebra definitiva de empresas y cierre de negocios.

En su mensaje, que remata con un "cuídense mucho y que viva México", Anaya informó que ha estado alejado de la política, dedicado a la vida académica y "ha sido una gran oportunidad para madurar y para seguir aprendiendo".