Reaparece Melania tras recuperación

Como si intentara compensar la sobreexposición de su marido, a Melania Trump cada vez se la ve menos. Este miércoles rompió una racha de 27 días fuera del ojo público dejándose ver junto a su marido en una reunión sobre huracanes.

La operación de riñón a la que fue sometida la primera dama a mediados de mayo es la razón oficial de su alejamiento mediático. Sin embargo, fueron tantos días de recuperación, que los rumores sobre su salud y la relación con Trump se acrecentaron. Tanto ella como su esposo intentaron despejar las dudas por Twitter. Cada uno en su estilo.

"Todos te aman", le dijo Donald Trump a su esposa antes de iniciar una sesión informativa este miércoles sobre la temporada de huracanes en la sede de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA). "Pasó por un momento difícil", explicó a los presentes, aludiendo a la exitosa intervención quirúrgica para tratar una "afección benigna" en los riñones a la que se sometió el 14 de mayo.

Debido a la ausencia de Melania en casi un mes, una serie de teorías comenzó a circular en torno a por qué no se dejaba ver. Estas se retroalimentaron cuando se supo que la primera dama, de 48 años, no planea acompañar a su marido al fin de semana del G7 en Canadá ni a la histórica cumbre de Singapur con el líder norcoreano Kim Jong-un el 12 de junio.

El mandatario estadounidense despertó este miércoles con ganas de acallar los rumores en Twitter y culpó a los fake news media (medios de noticias falsas) de ser "injustos" y "crueles" con su esposa. "Durante la recuperación de la cirugía, informaron de todo, desde casi la muerte hasta el estiramiento facial, y que dejó la Casa Blanca (y a mí) por N.Y. o Virginia, abuso... Todo falso", criticó Trump.

Melania también había intentado detener las especulaciones y tuiteó la semana pasada que estaba bien en la Casa Blanca. Algo que llamó la atención porque no es muy asidua a referirse de asuntos personales en su cuenta oficial de primera dama. "Veo que los medios están trabajando horas extras especulando dónde estoy y qué estoy haciendo. ¡Quédense tranquilos, estoy aquí en la Casa Blanca con mi familia, sintiéndome genial y trabajando duramente para los niños y el pueblo estadounidense!", escribió.

A Melania Trump le ha costado despegar en su función de primera dama. Desde que llegó a la Casa Blanca, su silencio y la rutina paralela a la del mandatario han sido el foco de atención. A inicios de mayo, 16 meses después de que Trump asumiera el mandato, la exmodelo eslovena por fin anunció la campaña a la que le dedicaría sus esfuerzos: Be Best (Sé el Mejor). Pero solo días después fue hospitalizada sin previo aviso y ahora, casi un mes después, se la volvió a ver sonreír. Pero de nuevo no se la escuchó.