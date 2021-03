Reaparece López-Gatell pero vuelve a dar positivo a Covid-19

Anunció que, aun cuando ya está recuperado, volvió a dar positivo a la prueba de SARS-Cov-2, por lo que aún no se incorporará a actividades presenciales.

"Me incorporo hoy después de 19 días. Ya estoy completamente recuperado, no tengo síntoma alguno, me siento en buenas condiciones, con fuerza, con ánimo, con entusiasmo.

"Lo que sí es que hoy me volví a hacer la prueba, como ya lo había anunciado, porque estoy monitoreando la transición del estado de positivo al estado de negativo con respecto a la detección del virus SARS-Cov-2.

"Se hizo esta prueba hoy en el Indre, y vuelvo a salir positivo, esto quiere decir que todavía tengo una carga viral suficientemente alta para ser contagioso y aunque tengo ya el alta médica, no tengo el alta epidemiológica por lo tanto", dijo al inicio de la conferencia, vía remota.

En ese contexto anunció que no podrá incorporarse a las actividades presenciales mañana, sino que continuará por vía virtual.