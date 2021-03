Reaparece López Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, reapareció en la conferencia vespertina de manera virtual, afirmó que se realizó una prueba de PCR que dio positivo de nuevo, por lo que todavía no se reincorporará a actividades presenciales.

"Me incorporo hoy, saludo a los reporteros que están en Palacio Nacional, después de 19 días, lo comentó como lo dijeron el doctor Alomía, el doctor López Ridaura y el doctor Ricardo Cortés; ya estoy completamente recuperado, me siento con ánimo, con entusiasmo de seguir avanzando en la vacunación contra Covid", dijo.

El funcionario resaltó que el día de hoy asistió al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) para realizarse una prueba Covid y comprobar si la falta de sintomatología indica que ya es negativo al virus, sin embargo, el resultado fue positivo, por lo que aún no se reintegrará a las actividades presenciales.

"Hoy me hice la prueba, estoy monitoreando la transición de positivo a negativo, se hizo la prueba en el INDRE di positivo, lo que significa que tengo una carga viral lo suficientemente alta para ser contagioso y aunque tengo el alta médica no tengo la epidemiológica, por ello no podré reincorporarme a las actividades normales, pero sí, por la vía virtual y unos días más por esta vía y esperando que pase a ser negativo me pueda incorporar a las actividades presenciales".