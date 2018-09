Reaparece Julio Iglesias en España

Julio Iglesias actuará hoy en Uzbekistán. Es el primer concierto que ofrece en casi dos años. Julio Iglesias, que el 23 de septiembre cumplirá 75 años, no actúa en un gran escenario desde diciembre de 2016, aunque sí lo ha hecho en alguna fiesta privada. Las dudas sobre esta actuación se han producido a partir de que en la web del artista no se pueden comprar entradas a diferencia de lo que sucede en el caso de otros conciertos. "Si estuviera suspendido el concierto habría que haberlo retirado de la web. Es una norma para todos los artistas que aparece en sus contratos", dice un portavoz del cantante.

Iglesias tiene previstas otras fechas y actuará el 1 y 2 de octubre en Dubái, el 6 en Tel Aviv, y el 17 en Moscú. Para todas estas citas sí se pueden comprar entradas. La última publicación del artista en su Instagram, donde acumula poco más de 100.000 seguidores, es de hace seis días anunciando su cita en la ciudad de los Emiratos Árabes pero sin hacer referencia a la de esta noche.

El círculo más próximo a Julio Iglesias evita dar detalles de cómo está de salud, pero los pocos que hablan apuntan a problemas de movilidad. La espalda es, desde que tenía 20 años, su talón de Aquiles. Con la edad sus problemas han ido a más, pese a que de un tiempo a esta parte ha extremado sus cuidados. No se separa de él un fisioterapeuta y pasa mucho tiempo nadando y haciendo ejercicio en la piscina. Los pocos que le han visto este verano, durante el tiempo que ha pasado en su finca de Ojén en Málaga, cuentan que su deterioro físico es notable. Fuentes próximas a Iglesias zanjan este asunto remitiéndose al conocido accidente de tráfico que el artista sufrió en su juventud: "Es público que Julio sufrió un accidente y que sus consecuencias le han perseguido siempre. Con 40, 50, 60 años el ejercicio te permite estar fuerte, con 75 años que son los que tiene Julio, el cuerpo no te recoge el músculo. Sí, le cuesta andar, pero no existe ninguna cosa rara más allá de pequeños inconvenientes puntuales".

Esta situación puede que le genere dificultades para permanecer en pie en un escenario durante dos horas, pero además Julio Iglesias siempre ha sido muy cuidadoso con su imagen. En más de una ocasión el cantante ha llegado a comentar en tono de broma respecto a sus encuentros con la prensa: "La entrevista es buena si salgo guapo". También es conocido que no se presta a realizar fotografías posadas desde hace años y las que aparecen en su web para publicitar sus conciertos se remontan también a años atrás.

A él no le gusta su aspecto físico actual que, por ley de vida, difiere de aquel que le generó su aura de eterno galán que conquistó a tantas mujeres. Los años le han pasado factura y él no se encuentra muy satisfecho con ella.

Tan escondido está que los abogados de Javier Sánchez, quien asegura que es hijo del cantante, no le encuentran para entregarle los papeles del proceso de paternidad. De seguir así las cosas, Sánchez pretende que los hijos de Iglesias se hagan la prueba de ADN para demostrar su filiación. Los rumores sobre la delicada salud del cantante han ido en aumento en los últimos meses.

El verano de 2015 Iglesias sufrió una operación de espalda, en la zona lumbar, que le obligó a permanecer en reposo, según informó su discográfica en España. Por esos días varios medios latinoamericanos habían asegurado que el cantante había sufrido un problema cardíaco y estaba ingresado en una clínica de Nueva York.

En vista de la situación, Sony Music se vio obligada a emitir un comunicado que decía: "Julio Iglesias tuvo una pequeña intervención médica en la parte lumbar de la espalda como parte de un chequeo rutinario en Nueva York. Julio Iglesias volverá a todas sus actividades tras el reposo que debe guardar recomendado por los doctores". Estaba previsto que el día 5 de agosto de ese mismo año el cantante reapareciera en Marbella para un concierto, pero se suspendió.

"Hace dos meses y medio no podía ni caminar", confesó el artista. El 24 de septiembre, también de 2015, presentaba Sway, una de las canciones que forman parte del disco que lleva por nombre México. "Es el último que hago en un estudio de grabación", anunció entonces.

Hoy la última palabra la tienen de momento las personas cercanas a su carrera musical que afirman para aclarar la situación: "Julio está bien, está girando y tiene 75 años".