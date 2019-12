Reaparece Irma Serrano

Tras varios años de ausencia en el ojo público, Irma Serrano "La Tigresa" reapareció durante una fiesta sorpresa que le organizaron amigos y familiares como parte de su cumpleaños número 86.

El evento transcurrió en el legendario Teatro Fru-Frú que es de su propiedad. En charla con la prensa, la exsenadora y actriz dijo que agradece por todo lo bueno y lo malo que ha recibido de la vida. Y que piensa seguir danto lata un rato más.

"Estoy vivita y coleando, no quiero pensar en que me voy a ir un día, ¿para qué? Yo no quiero pensar en morir, qué flojera", expresó acompañada de las cantantes María Victoria, Laura León "La Tesorito" y el estilista Alfredo Palacios.

La intérprete del éxito La Martina ha sobresalido en el medio artístico por su trayectoria en el cine y la televisión, pero también por sus escándalos al sostener romances con políticos. Si algún productor le pidiera llevar su vida al cine, simplemente ella contestaría: "¿Para qué quieren una vida tan guanga?"

Al preguntarle acerca de sus amores, comentó que "fueron muy pocos" y cuando se quiso saber quién fue el más importante en su vida, respondió tajante: "Alguien que no se parecía a ti".

Irma Serrano, quien lució elegante con un atuendo dorado y abrigo, así como perfectamente maquillada y peinada, esta vez no quiso hablar de política ni del actual gobierno de México.

Tampoco quiso decir cuántos años cumplía, pues asegura que no lleva la cuenta. Prefirió que sólo le cantaran Las Mañanitas para después degustar la comida que se preparó en su honor y partir su pastel.