Reaparece en redes oftalmólogo que recibió vacuna anticovid; pide disculpas por "comportamiento irresponsable"

"Yo no soy una persona de medios, no estaba preparado para afrontar una situación que se viralizó de esa manera, me costó trabajo asimilarlo, lidiar con todos mensajes, llamadas, comentarios, tuve que tomarme un descanso de las redes sociales para poder asimilarlo y sobre todo, para poder reflexionar"

Noticia Relacionada AMLO y Joe Biden hablarán por teléfono este viernes: Ebrard

Lo anterior debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, indicaron que las primeras dosis de la vacuna anticovid que llegaran al país serían destinadas al personal que atiende a pacientes con el virus, ya que se encuentran más expuestos al contagio.