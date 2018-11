Reaparece en las urnas

Ciudad de México

En su primera aparición pública, Demi Lovato se unió a la iniciativa de invitar a la población estadounidense a votar en las elecciones legislativas de Estados Unidos.

La cantante compartió su primera fotografía en Instagram desde que inició estancia en rehabilitación por la sobredosis que tuvo en julio; en la imagen, aparece al lado de una urna con la leyenda "Vote" impresa a un costado.

"¡Estoy tan agradecida de estar en casa a tiempo para votar!", escribió la intérprete de "Tell Me You Love Me".

"Un voto puede marcar una diferencia, ¡así que asegúrense de que su voz sea escuchada! Ahora salgan y ¡VOTEN!".

Entertainment Tonight informó que Lovato continúa con su tratamiento, aunque el fin de semana pasado pudo salir para disfrutar de un evento en Universal Studios Hollywood y de una cena con el diseñador Henry Levi.

SALUDABLE

"Demi está feliz y saludable. Hizo un giro de 180 grados desde que tuvo su sobredosis. Sus 90 días en rehabilitación realmente han cambiado su vida", dijo una fuente.

"Ella quiere permanecer fuera de rehabilitación. Tiene un entrenador sobrio y cuenta con un sistema completo de apoyo".

El informante agregó que el proceso que está viviendo Lovato ha sido muy benéfico para ella, ya que, además de estar limpia y sobria, ha creado un estilo de vida para mí misma completamente nuevo.





Se suman al voto

Otras famosas como la cantante Madonna y la actriz Gwyneth Paltrow también se dieron su tiempo para poner el ejemplo a los estadounidenses de salir a vota en las elecciones legislativas de Estados Unidos.