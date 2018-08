Reaparece Bejarano con su movimiento

Ciudad de México

René Bejarano, dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza, consideró que partir del 1 de diciembre se va a construir "el buen vivir" para todos los mexicanos.

Durante su participación en la Asamblea Nacional de dicho Movimiento, que se realizó en el Palacio de los Deportes, expresó que las campañas electorales quedaron atrás e inicia la etapa de organización y de las estrategias para que se cumplan los proyectos de la próxima administración federal.

Exhortó a los mexicanos que apoyaron a los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia a no caer en el conformismo y en la tranquilidad, "ya que los cangrejos políticos van a buscar la oportunidad para llevarnos hacia atrás y eso no lo debemos permitir".

Sugirió además que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) corrija el "error" de seguir apoyando al PAN y a la derecha, y se sume al respaldo que los mexicanos están dando al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y se pueda lograr la transformación del país.

"Muchos perredistas y militantes de Movimiento Ciudadano se sumaron a este proyecto, pero había otros que hablaban mal del movimiento democrático. El PRD y Movimiento Ciudadano apoyaron en 2006 y 2012 a López Obrador y sería bueno que apoyaran de nueva cuenta al gobierno de Morena con el fin de transformar al país", expresó.

Durante la Asamblea Nacional del MNE, que se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes, Bejarano también consideró "inútil seguir apoyando a la derecha".

"Los compañeros que apostaron por el Pacto por México, que se dejaron hegemonizar por la derecha, tienen la posibilidad de corregir el camino [...] sería necio insistir en apoyar a derecha y seguir trabajando en contra del proyecto del cambio democrático", dijo.

Llamó a los simpatizantes a trabajar desde ahora rumbo a las elecciones de 2024, "para que continúe la transformación de México". "No seremos flor de un día, ni traicionaremos a la gente, la corrupción es un cáncer del que se puede sanar", abundó.

Por su parte, la diputada federal electa por Morena, Dolores Padierna, destacó las acciones que desde el 1 de julio emprendió el ahora presidente electo, al reunirse con empresarios, secretarios de Estado de otras naciones y con líderes de instituciones educativas.

En su discurso, ambos confluyeron en que los ataques contra Morena arreciarán durante el sexenio de López Obrador. "Pero estamos blindados contra las campañas de odio", señaló Bejarano.

"Nunca he traicionado, he cometido errores y he asumido las consecuencias", puntualizó.

En la asamblea también estuvieron presentes algunos embajadores de distintos países en México como Palestina, Nigeria, Cuba; y representantes de las embajadas de Venezuela y Corea.

El recinto ubicado al sur de la Ciudad de México se llenó en casi su totalidad, con asistentes de todos los estados de la República que llegaron en caravana a pie o en camiones, desde antes de las 10:00 horas.

Este jueves, Bejarano descartó buscar algún cargo en el próximo gobierno federal, que encabezará López Obrador, ya que, dijo, ya tiene "muchos cargos de conciencia para pretender más".