Reaparece AMLO en video ante rumores

"Ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo", dijo.

"Ahora me acicalé, así como estoy, para comunicarme con ustedes (...) he estado trabajando, he estado muy pendiente de todos los asuntos públicos y muy pendiente en particular de la pandemia, estamos procurando que continué la misma estrategia, fortalecerla, que consiste desde el principio en que a nadie le falte una cama y que no les faltan médicos".