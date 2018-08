Reanudan operaciones... y queja de usuaria

Miguel Alemán, Tam.- A poco menos de una semana de haberse reanudado las labores en las modernas instalaciones del Centro de Salud recién remodelado en la zona centro, ya comenzaron a darse las primeras quejas de pacientes que no reciben la debida atención médica que esperaban poder recibir en dicho nosocomio.

Lo anterior también quedó evidenciado a través de un video grabado por una joven residente de esta ciudad, quien asegura que la tarde del viernes acudió hasta el Centro de Salud de la avenida Eulalio González y calle Tercera de la zona centro.

La quejosa que también pidió mantener su identidad en reserva por temor a posibles represalias, explicó que ella trabaja desde las 9 de la mañana en horario corrido hasta las 6 de la tarde, por lo que tan pronto salió de su jornada laboral, acudió en 2 ocasiones para poder consultar en dicho nosocomio, sin recibir atención médica en ninguna de ellas.

"Llegué 20 minutos después de las 6, pero ya no me atendieron, porque me dijeron que nada más hay un doctor laborando y que en esos momentos, ya no estaba disponible, pues ya se había retirado, siendo que las mismas enfermeras reconocieron que el Centro de Salud termina con sus consultas hasta que las 8 de la noche que cierran", refirió la afectada.

En el video de 50 segundos, se alcanza a observar que la paciente llega al Centro de Salud y es atendida por 2 mujeres, al parecer una administrativa y una enfermera, quien le dice que ya no había consultas e incluso recuerda que la quejosa ya había acudido días antes y que tampoco la habían consultado.

La enfermera que aparece sentadas en un escritorio le explica a la afectada que solamente están brindándose un total de 15 consultas diarias y a manera de justificación, le aclara que por el momento, únicamente hay un solo médico atendiendo a la población y que solo se atienden 15 consultas.