Reanudan la expedición de visa láser

Río Bravo, Tam.- Como resultado de la pandemia ocasionada por el Covid-19 que pasó a paralizar un sinnúmero de trámites, aclaran que desde el mes de septiembre se reanudó la renovación de las visas láser para turistas en los consulados, pero solamente para quienes no requieren de entrevista, en tanto que para tramitar el pasaporte mexicano con el inicio de este 2021 no hay citas en ninguna parte porque no se ha abierto el calendario en línea.

Entrevistada al respecto la licenciada Marcela Tobón Álvarez asesora, refiere que desde el mes de septiembre del 2020 para ser precisos a partir del 21 se suspendieron todos los trámites para visa láser en los consulados.

Por otra parte, en cuanto hace a las citas para tramitar el pasaporte en los consulados de Matamoros, Reynosa, ciudad Victoria, y Nuevo León en lo que va del mes no hay ni para renovación, por primera vez, o extravío, pues no hay suficiente información por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en cuanto hace a la disponibilidad de las citas.