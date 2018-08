Reanuda operaciones SRE

Me imagino que es porque andan de vacaciones o porque no quisieron presentarse por la falta de documentos . Clemente Cano Guerrero, titular SRE Reynosa

Las operaciones en elde la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) en la ciudad fueron reanudadas tras 15 días de periodo vacacional con un promedio de 150 citas por día, aunque más del 50 por ciento de los solicitantes se ausentaron, así lo confirmó Clemente Cano Guerrero titular de la delegación.

"No tuvimos la asistencia de mucha gente, motivos no sabemos pero hubo cerca de 75 trámites que quedaron pendientes, me imagino que es porque andan de vacaciones o porque no quisieron presentarse por la falta de documentos, pero sí hubo poca respuesta".

Recordó que la demanda para solicitar un pasaporte es alta y que el tiempo de espera es de hasta un mes por lo que lamentó el ausentismo al que se han enfrentado en estos últimos días "La cuestión es porque no llegan, cuesta mucho trabajo conseguir una cita, ahorita por ejemplo ya no hay hasta septiembre, hay personas que se quedaron sin lugar por ellos".

El error en las citas...

La delegación SRE en esta ciudad fronteriza permaneció de vacaciones desde del 16 hasta el 30 de julio, EL MAÑANA le presentó las denuncias de un par de personas que fueron citadas durante este periodo y que al llegar se encontraron con las oficinas cerradas. De acuerdo con Cano Guerrero se produjo por un error en el call center "Nosotros con anticipación siempre damos las fechas que vamos a descansar, días festivos, y vacaciones pero algún personal empezó a dar citas sin recordarlo y fue cuando se produjo esta inconformidad".

Explicó que hasta el momento se han reportado 12 afectados afectadas por lo que fue necesario atenderlos como grupo prioridad "Durante el lunes, martes y miércoles los atendimos, su trámite ya fue realizado y aunque no fuimos culpables del error estamos consientes que les afectó, los apoyamos".

Recomendó a la población interesada en obtener el pasaporte llamar a los teléfonos 01 800 8010 773 con anticipación y evitar intermediarios para no caer en fraudes.