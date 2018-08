Reanuda gira

Pink volvió a su gira Beautiful Trauma en Sydney, Australia, tras haber cancelado varios de sus shows por un virus gástrico, reportó People.

La cantante se presentó ayer en el Qudos Bank Arena, donde interpretó éxitos como "So What", "Just Like Fire" y "What About Us"; "Espero no haberle arruinado la semana a nadie. Lo siento si lo hice. Pero vamos a ir de fiesta esta noche", gritó Pink a la multitud.