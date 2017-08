Real Madrid, a levantar la Supercopa sin Cristiano Ronaldo

El Real Madrid quiere levantar su primera Supercopa de España desde el 2012, teniendo el marcador global a su favor y la historia de su lado.

Pese a que no podrá contar con Cristiano Ronaldo por suspensión, el cuadro merengue suma cinco triunfos en el Santiago Bernabéu, sede de hoy, contra los culés en la Supercopa, marcando una clara hegemonía. Además, de manera histórica, los locales suman siete triunfos y dos empates ante su máximo rival en la competencia.

Ésta será la séptima Final entre ambos, con saldo también positivo para los de Madrid, con cinco títulos por uno de los catalanes, dominio que buscarán aumentar hoy con el global 3-1 a su favor, con el factor del gol de visitante.

Si estos ingredientes no fueran suficientes, el Barça no sabe reponerse, pues tres veces que ha perdido la Ida no ha podido darle la vuelta al marcador contra el Madrid, además nunca han ganado la Supercopa en el Bernabéu.

“Vamos a tener que jugar muy bien porque el Barcelona te puede meter en dificultades en cualquier momento”, señaló el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane. “En la Ida tuvieron ocasiones y debemos hacer un buen partido. Lo hicimos en la Ida, pero hay que jugar la eliminatoria hasta el final”, analizó el técnico francés, dejando de lado las estadísticas y el colchón de dos goles que tienen del juego de Ida.

Si bien los blancos no contarán con CR7 y Modric por suspensión, sí lo harán con un inspirado Isco, quien fue el que manejó los hilos en la Ida, así como la chispa y la pegada de Marco Asensio.

Por el otro lado, la ausencia de Neymar y el inicio del nuevo proyecto con Ernesto Valverde le dieron al Barcelona un fuerte golpe de realidad en casa contra su odiado rival, poniendo en predicamento el primer título de la temporada y del cual son el monarca actual.

Además, el juego de hoy puede significar un termómetro para la afición culé para la temporada, pues Valverde está ante su reto más importante como técnico.