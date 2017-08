Realiza TMAC un campamento. Combinan estudios con ingeniería y robótica

McAllen, Tx.- El centro de enseñanza de la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande localizado en McAllen, abrió sus puertas a estudiantes de la preparatoria IDEA para mostrar sus robots inteligentes, cuyo rendimiento determinaría en última instancia el destino de sus recién fundadas pequeñas empresas.

Los estudiantes aplaudieron cuando los robots que construyeron recolectaron cultivos simulados y lechones.

El Centro de Asistencia de Fabricación de Texas (TMAC) de la universidad ofreció este verano su sexto campamento anual de verano para estudiantes de preparatoria de IDEA. El campamento de ocho días exploró un plan de estudios único que combina ingeniería y robótica con negocios y emprendimiento. TMAC organizó dos sesiones de ocho días para los estudiantes.

Maria Leonard, profesora del Robert C. Vackar College of Business and Entrepreneurship, dijo que el campamento tiene como objetivo animar a los estudiantes a tratar la situación como si fuera una empresa de la vida real.

Los estudiantes de la Sociedad de Ingenieros de Manufactura de UTRGV enseñaron los aspectos de ingeniería, mientras que los estudiantes de ENACTUS, una organización estudiantil centrada en el emprendimiento comunitario, compartió sobre los aspectos empresariales del proyecto.