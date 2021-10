Realizarán primer congreso internacional de doblaje

"Varios colegas vimos que hay mucha confusión alrededor de la labor que hacemos: locución, doblaje, actuación de voz, hay mucha confusión en cuanto a qué es una cosa y otra, los procesos que se necesitan para llevar a cabo estas disciplinas", explica Marina Huerta en entrevista.

"Decidimos que había que conversarlo incluso entre colegas. De ahí surge esta inquietud de decir 'No hagamos una convención, hagamos un congreso virtual' y sobre todo que ya justamente por la pandemia se estrechó mucho el lazo o relación entre diferentes países, actualmente hay muchos proyectos que se están realizando en colaboración con muchos países".

Con la presencia de más de 30 panelistas de 7 países, el congreso virtual se realizará los próximos 19 y 20 de noviembre, y según adelanta Huerta estará enfocado en el doblaje con la idea de que en un futuro se hable de podcast, voz para videojuegos, etc.

Además detalla que se realizarán mesas de diálogo de temas como las canciones de las películas, doblaje en el anime y animación, ¿las escuelas de doblaje son buenas o malas? y el doblaje de antaño.

Genaro Vásquez, Rosy Aguirre y Andrea Cotto, serán otros de los participantes.

"Ahora sobre todo en lo que es la locución, el podcast, ya es muy sencillo que cualquiera diga 'bueno, tengo mi micro y me gabo', en sentido estricto sí pero si se capacitara y tuviera toda esta serie de información alrededor de qué características debe tener alguien que hace una entrevista, etc., serían trabajos y cosas que circulan en la red, mucho más interesantes, con mayor contenido, que busquen algo en específico y no nada más tener un chorro de seguidores, de todo esto se trata, de poderlo conversar, ponerlo sobre la mesa y que la gente que ya se dedica profesionalmente eso o tiene la aspiración lo escuché de viva voz de grandes ponentes de estas disciplinas", comenta Huerta.

"Hay actores y locutores de mucha trayectoria que están participando en el congreso, entonces qué mejor que escucharlo de ellos, que cuenten su experiencia, cómo lo miran, finalmente son las diferentes ópticas y es muy rescatable que en la diversidad viene el enriquecimiento para todos".

La actriz y directora de doblaje resalta además que en esta industria son importantes desde ingenieros hasta traductores, mixers, etc, y no únicamente quienes ponen su voz, de ahí que también se busque compartir este mensaje. Explica que habrá ocho mesas de diálogo, y se tocaran temas como la forma en que afectó la pandemia al doblaje, el star talent y hacia dónde vislumbran qué se encamina.

"Lo estamos haciendo con muchísimo cariño porque yo creo que todos respetamos muchísimo el doblaje, lo queremos y queremos que se fortalezca cada día más y ahora que ya no existen fronteras se empiece a normar un criterio de cómo realizar las cosas, qué es lo rescatable. Seguramente saldrá el tema del lenguaje inclusivo y cuando usarlo y por qué", adelanta.