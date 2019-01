Realizarán ´limpieza´ de personal municipal

Cd. Victoria, Tam.- A poco más de cien días de la administración municipal de Victoria el alcalde Xicoténcatl González Uresti dio a conocer que se lleva a cabo un proceso de evaluación del personal con el cual se pretende dar por terminada la relación con aquellos que no logren aprobar satisfactoriamente, este proceso abarca tanto al personal de reciente ingreso como al de pasadas administraciones.

"Desde el día número uno de gobierno dijimos que todas las personas que estábamos dentro de este Ayuntamiento seríamos evaluados, y que ya en las direcciones se están dando evaluaciones continuas, constantes, y tenemos ya un grupo de personas que derivado de estas evaluaciones podrían salir", no obstante el presidente municipal rechazó mencionar alguna cantidad de trabajadores.

Extraoficialmente se habla de doscientos trabajadores de distintas áreas y direcciones del Ayuntamiento, "todavía no tenemos el número de gente que tendrá que salir del Municipio pero la gente que no tenga la actitud, la decisión de darlo todo por Victoria, por llegar más allá no debe estar con nosotros".

El Ayuntamiento victorense cuenta con una plantilla aproximada de 2 mil 300 trabajadores entre basificados como de confianza, González Uresti no aclaró si este proceso de depuración del personal abarcará también a trabajadores basificados o solamente a los de confianza de reciente y antiguo ingreso, así como tampoco señaló si se contará con presupuesto para llevar a cabo las liquidaciones con forme marca la ley para los casos que así lo requieran.

"El proceso es muy claro, inclusive por primera ocasión en el Municipio se hizo un proceso de evaluación, selección de la gente de nuevo ingreso, de la gente que ya estaba no encontramos ningún proceso de selección pero la evaluación es para todos, para los que entraron con nosotros y los que ya estaban", algunos aspectos a tomar en cuenta son el cumplimiento de las obligaciones, la actitud, asistencia a los cursos de capacitación, relación con los compañeros y satisfacción laboral, entre otros.