Realizará Consulado Feria del Pasaporte

Matamoros, Tam. - Matamoros será sede de la Feria del Pasaporte, en donde los ciudadanos americanos que residan aquí o en alguna otra ciudad de Tamaulipas, tendrán la oportunidad de obtener su pasaporte americano, informó la vicecónsul de Estados Unidos en esta frontera, Laura Gallagher.

Explicó que en Tamaulipas hay alrededor de 700 mil niños menores de edad que nacieron en Estados Unidos y que ahora viven en México; más de siete mil residen en Matamoros y una parte de ellos no cuentan con documentos ni mexicanos ni estadounidenses.

En este sentido comentó que la falta de documentos es un gran problema para ellos ya que ni siquiera pueden matricularse en las instituciones educativas; subrayó que si quieren obtener beneficios públicos como de salud en México o Estados Unidos necesitan documentos, pasaporte que es una manera de identificarse.

Manifestó que esta actividad será el miércoles 16, único día.

Resaltó que ante el temor de los padres de estos menores que nacieron en Estados Unidos pero que viven en México, la sección de servicios a ciudadanos estadounidenses, que ella representa, están para atenderlos a ellos y sus familias, no para castigarlos o juzgarlos por cualquier razón, así es que si tramitan los pasaportes de sus hijos, no van a ser investigados en ningún rubro.

Especificó que la doble nacionalidad no afecta su nacionalidad estadounidense, "ellos pueden obtener documentos mexicanos, pasaporte mexicano y eso no va a afectar su estatus como ciudadano estadounidense, ellos pueden tener los dos pasaportes y no hay ningún problema".

Agregó que los interesados pueden acercarse al Instituto Tamaulipeco para el Migrante para el llenado de la solicitud y la cita correspondiente. Siendo necesario el presentar una foto tamaño 2 x 2 con fondo blanco, acta de nacimiento original e identificaciones vigentes de los padres de familia.