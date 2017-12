Realizan rondines en la zona centro

Para prevenir los robos en el primer cuadro de la ciudad por la entrega de aguinaldos, elementos de la Policía Estatal y Policía Ministerial, realizan recorridos de vigilancia, principalmente donde se encuentran ubicados los comercios.

Dicho operativo para dar seguridad a comerciantes y particulares, que inició cuando arrancó el llamado Buen Fin, seguirá permanente toda esta temporada decembrinas y finalizará los primeros días del mes de enero, cuando finalmente el ajetreo de compras a comercios baje un poco.

Las autoridades comentaron que es importante que la ciudadanía también tome algunas precauciones a fin de no exponerse en su patrimonio, como son el de tomar precauciones al portar su dinero, no acudir solo a los cajeros automáticos, no dejar objetos de valor a la vista de en los vehículos y no transitar por lugares obscuros o solitarios cuando lleva alguna cantidad de dinero.

En caso de ser víctima de algún delincuente, denunciar al número de emergencias para que las autoridades actúen de inmediato, tratar de mantener la calma, no se resista, en caso de reconocer al agresor, no decirlo, y cuando el delincuente escape no intente detenerlo, esto para evitar algún daño a tu integridad física que sería aun mas lamentable.