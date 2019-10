Realizan protesta por desesperación

Aún no sabemos qué vamos a hacer, estoy en la desesperación, esperamos y tenemos confianza, queremos ir a los amparos no nos dan otra opción". Porfirio Herrera Paz, carretonero

Si los carretoneros hicieron una protesta frente a la presidencia municipal, fue por pura desesperación, porque no se oponen al cambio de los caballos por vehículos, pero consideran que no les dieron el tiempo suficiente; "tal vez unos cuatro meses hubieran bastado", dicen.

Lo anterior forma parte de la postura de uno de los líderes de los recolectores de basura, Porfirio Herrera Paz, en conferencia de prensa a la que convocó el Partido Revolucionario Institucional.

Textualmente dijo que "hubiera sido buena una prórroga de cuatro meses que nos dieron para poder hacer ese cambio y todavía vamos a batallar, no nos oponemos. Las protestas en la plaza se hicieron por desesperación", señaló.

Se dijo preocupado por qué les va a dar de comer a sus hijos en ese lapso, cómo los van a mandar a la escuela.

"Aún no sabemos qué vamos a hacer, estoy en la desesperación, esperamos y tenemos confianza, queremos ir a los amparos no nos dan otra opción", anunció Herrera paz.

Reiteró: "No nos oponemos al cambio, no nos dieron tiempo, posibilidades económicas son pocas, no se analizó, sacan nada más para comer y mantener el caballo, qué pasa, niños, escuela, enferman, seguro popular, no reciben la medicina que es necesario esos detalles tomarlos en cuenta para esa decisión".

Necesitan mas tiempo, insistió. Porque no todos tienen los mismos ingresos.

"Vivimos de la propina, un día nos podemos llevar para comer y mañana ya no... a veces la gente no tiene para pagar, unos 300 por día, comida, caballo son 100 pesos, le da zacate y agua y sale otro día.

"A la camioneta se le ponen 200 pesos por gasolina siempre y cuando no se le incremente la descompostura".

Agregó que en el basurero les cobran 75 pesos cada que van a dejar su carga al entrar sector Calabazas.