Realizan pláticas contra el ´Sexting´. Llevan el mensaje a estudiantes

Cd. Victoria, Tam.- El Departamento de Atención a la Juventud del Ayuntamiento capitalino retomará este año el programa ´Pasa el Pack´ para llevar a jóvenes de nivel Secundaria y Bachillerato charlas motivacionales enfocadas en cuanto al ´Sexting´, esto tras el reciente caso de distribución de imágenes sexuales vía redes sociales.



"Esto ha sido un problema que ha venido afectando no solo a los jóvenes sino también a las familias enteras, a los padres de familia, les preocupa mucho que esté sucediendo esto", indicó el titular del área en el Municipio, Rodrigo Alejandro Pérez González, "hoy en día este tema de los ´Packs´ es algo que se está moviendo entre la juventud, nuestra juventud victorense y no solo en ella, en la tamaulipeca y en la nacional".

Fue la última semana de diciembre cuando se dio a conocer que usuarios de Twitter y Facebook comercializaban hasta 351 carpetas conteniendo fotografías y vídeos de jovencitas en situaciones explícitas, algunas de estas siendo menores de edad, por lo cual fue presentada una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) bajo el expediente 3/2018 por los delitos que resulten de la comercialización, almacenamiento y distribución de dicho material.

El año pasado el programa municipal ´Pasa el Pack´ se enfocó en el problema del ´Buying´, este año sin embargo habrá de tocarse la problemática del ´Sexting´ debido a que esta puede desencadenar casos de suicidio debido al acoso y a la crítica hacia las jovencitas que resulten víctimas, "el novio muchas veces comparte lo que la mujer le compartía, pero no hay respeto y cuando no hay respeto suceden estas cosas que no debemos de permitir".

Alrededor de 5 mil jóvenes de planteles escolares de Secundaria y Preparatoria fueron alcanzados el 2017 y una meta similar se buscará para este 2018, apuntó Pérez González, "es algo que duele porque estas nuevas juventudes están cargando con esto de ´poco importarles´ lo que pueda afectar la integridad de alguien más".