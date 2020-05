Realizan plantón obreros de petrolera incumplida

Un grupo de trabajadores realizaron ayer un plantón para exigirle a la empresa Industria Perforadora de Campeche (IPC) con instalaciones en Reynosa, que se les paguen sueldos pendientes y finiquitos laborales a los que tienen derecho luego de haber sido despedidos injustificadamente.

"El día en que empezó la pandemia, nos dijeron que nos iban a mandar a descansar pero luego nos dimos cuenta que nos habían dado de baja ante el IMSS, tal vez para evadir los pagos a que tenemos derecho", dijeron algunos de ellos.

"Muchos de nosotros tenemos esposa e hijos y los niños y niñas no saben de si hay o no dinero, hay que comprarles de comer y todo lo que necesitan para salir adelante", señalaron los quejosos.

Los trabajadores se mantuvieron afuera de uno de los portones de la compañía situada a un costado del libramiento Sur, para demandar que se les haga justicia.

Después de más de media hora de permanecer parados en la banqueta, uno de los guardias se asomó por una rejilla para decirles que se acercaran, que el jefe de Recursos Humanos, Miguel Ángel Gaspar Cárdenas, les iba a hacer un ofrecimiento.

Tras más de 15 minutos de plática con los demandantes, éstos hicieron saber que se les ofreció pagarles sueldos la próxima semana y que el finiquito hasta dentro de un mes.

"Así nos traen desde hace un mes y ahora esperemos que la promesa se haga realidad porque ya no aguantamos. No tenemos trabajo y tenemos que darles de comer a nuestras familias. Aquí somos nueve personas nadamás porque los otros compañeros no pueden venir porque viven en otras ciudades del país como Nuevo León y Coahuila", señalaron quienes no proporcionaron sus identidades por temor a sufrir represalias de parte de la empresa.

